La grande esclusa, la Dottrina sociale della Chiesa all’epoca del covid-19

Tutte le conseguenze della storica sentenza della Corte costituzionale tedesca di Antonio Pilati. Il tempo delle scorciatoie è finito, decreta la Corte tedesca con tutto il peso dell’economia più forte d’Europa. Ciò consegna agli Stati e alle istituzioni quattro messaggi forti… Ventisette Stati, così differenziati per storia e cultura, sembrano giunti al limite di un lungo e complicato processo di condivisione giuridica: gli interessi politici divergono e gli stratagemmi tecnici, che hanno dominato per tanti anni, non funzionano più Leggi il seguito…

L’umanità sull’orlo di una crisi di nervi di Marcello Veneziani. Se Vittorio Colao dice: “col 5G si potrà iniettare o rilasciare una sostanza medica in remoto, quasi istantaneamente” voi che reazione avete? Lo ritenete un pazzo, uno che si è espresso male, uno che non capisce pur essendo stato ai vertici del settore; o uno che vi sta dicendo con orgoglio che sarà possibile in modi a noi sconosciuti “iniettare” un farmaco (o anche un veleno) a distanza? Non saprei come, non mi azzardo a fare congetture, dico solo che è inquietante, anche se i saputelli ironizzano: non hai capito tu, non si può trasmettere da remoto una sostanza, lo faranno i medici; e allora quale sarebbe la novità col 5G? Scusate ma continuo a non capire e resto turbato. Leggi il seguito…

Lavorare meno, lavorare tutti, ci risiamo. Ma è sbagliato Dottrina sociale di Stefano Fontana. Ore di lavoro ridotte a parità di stipendio – come quando si diceva: “Lavorare meno, lavorare tutti” – e sussidio d’emergenza: tornano i due principali cavalli di battaglia dell’assistenzialismo di Stato. Che cosa ne direbbe la Dottrina sociale della Chiesa? Ne direbbe male, non c’è dubbio. Leggi il seguito…