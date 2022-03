ARLECCHINO E L’INIZIO DI QUARESIMA

Di don Tarcisio Tironi, Direttore M.A.C.S. (Museo di Arte e Cultura Sacra) di Romano di Lombardia-Bg

Il clown è raffigurato seduto, senza maschera, a braccia conserte, da solo, mentre sta riflettendo sugli eccessi e sui bagordi del carnevale, nel primo giorno di Quaresima (secondo la liturgia romana). Deve averne combinate abbastanza per finire in carcere attraverso la porta buia, sulla destra. La luce che lo avvolge e proietta l’ombra delle inferriate sull’alta parte, viene dall’alto a confermare l’offerta perenne del perdono e della speranza: Gesù è la misericordia del Padre, anche per Arlecchino. Lo conferma Matteo (6,1-6.16-18) nel brano evangelico in cui emergono realtà vive per ogni persona: digiuno, preghiera, elemosina, misericordia, conversione. Gesù insiste per tre volte a non preoccuparci di come gli altri ci considerano o ci vedono ma di ricordare il vero e unico criterio di giudizio: «solo il Padre tuo; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». Perciò non è innanzitutto il vestito da curare, all’opposto di ogni maschera carnevalesca che volutamente sceglie l’abito per farsi notare.