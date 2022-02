“La via della felicità”

(Di don Tarcisio Tironi, Direttore M.A.C.S. (Museo di Arte e Cultura Sacra) di Romano di Lombardia, (Bg)

La famosa rappresentazione, sobria e intensa, dai colori vivi e luminosi, collocata in un paesaggio senza tempo, riscrive in immagine la pagina delle Beatitudini che leggiamo nel brano del Vangelo raccontato da Luca (6,17.20-26) dove, a differenza della versione secondo Matteo (5,1-12), da otto+uno si comprimono in quattro.

Gesù, «alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: “Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti”».

Il messaggio del nuovo Mosè sembra attraversare i dodici, a partire dal discepolo alla sua destra, in un movimento circolare dove ognuno, vestito con un abito dal colore unico, fissa il Maestro, accoglie il suo dono, eccetto uno (Giuda) identificabile da un cerchio nero attorno al capo. L’apostolo accanto, forse Pietro, sembra quello che non solo come gli altri crede in Gesù – e l’aureola lo conferma – ma con le mani giunte sta già pregando il «Padre nostro» insegnato da Gesù in quel contesto e, rivolto verso chi guarda l’affresco, invita a fare altrettanto.