Il Medioevo di Barbero e Frugoni? La solita, banale caricatura (parte I)

Alessandro Barbero è uno storico notissimo, che spazia con grande acume attraverso i secoli, pur essendo soprattutto un medievista. Come conferenziere, poi, è davvero eccellente: sa catturare l’ascoltatore, avanza nella trattazione con arguzia, mescolando aneddoti gustosi e cornice storica. Il tutto con un bel sorriso che rende la fruizione assai godibile.

Per questo motivo, all’inizio di quest’anno scolastico, ero contento di poter contare, per spiegare il medioevo, su un testo scritto proprio da Barbero, con la collaborazione di un’altra medievista famosa, Chiara Frugoni: La storia 1. Dall’anno Mille al Seicento (Zanichelli).

Grande però è stata, in breve, la delusione. Un testo diverso dal solito? Scritto da uno storico che non ha paura di andare controcorrente, quando è giusto farlo? Finalmente la possibilità di raccontare secoli decisivi della nostra civiltà andando al di là dei luoghi comuni, delle inesattezze, delle forzature costruite negli ultimi secoli da illuministi, positivisti, marxisti ecc.?

Per nulla! Qua e là, per fortuna, Barbero e Frugoni restituiscono al lettore un pizzico di verità storica, riconoscendo per esempio che i medievali non aspettavano affatto la fine del mondo per l’anno Mille, come spesso si usa dire ancora oggi descrivendo un fantamedioevo mai esistito. Non è cosa da poco: è raccontando anche l’esistenza di manipolazioni storiche come questa che si comunica ai ragazzi il desiderio di affrontare gli argomenti storici e d’attualità con senso critico, senza accontentarsi sempre della versione ufficiale, più o meno schematica e semplicistica. No, i nostri avi, quelli che costruirono le cattedrali che ancora ammiriamo, che inventarono gli ospedali, le università, le banche… non erano stati, sino all’anno prima, dei trogloditi in attesa di una imminente fine del mondo!

Ma a parte qualche perla (in verità il minimo sindacale per un testo che voglia distinguersi un po’ dalla vulgata), il libro di Barbero Frugoni offre ben poco.

Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, nel suo “In un volo di storni” (Rizzoli), dedica diverse pagine ad un vescovo medievale, Nicola di Oresme, che diede contributi straordinari nell’astronomia e nella matematica. Scrive Parisi: “Nicola di Oresme è stato un personaggio incredibile, la dimostrazione evidente che il Medioevo non fu quell’epoca così oscura per la scienza come magari si diceva nei libri di scuola”.

Perché questa affermazione è importante? Perché un grande fisico, parlando delle sue ricerche, riconosce di appoggiarsi anche ad intuizioni e studi che lo precedono, e nota, en passant, che questo non è purtroppo ciò che ci insegnano a scuola.

Oggi nessuno storico o filosofo della scienza negherebbe che le radici della scienza sperimentale, divenuta adulta con Galilei, siano rintracciabili nella filosofia greca, in quella cristiana e nel sapere tecnologico e pratico dei medievali e dei rinascimentali.

Il celebre logico matematico Alfred North Whitehead (1861-1947) si chiedeva perché il pensiero scientifico non fosse nato in Asia, neppure nella pur progredita Cina, né in altri continenti, ma in Europa. Capiva che ciò non poteva essere un caso. E rispondeva: “Non occorre che io precisi come l’abitudine al pensiero chiaro e rigoroso si sia radicata saldamente nella mentalità europea sotto il lungo predominio della logica e della teologia scolastica medievale….”.

E Barbero Frugoni? Invece di aiutare lo studente a capire che la scienza non è nata calzata e vestita, all’improvviso, quasi per caso, in una determinata cultura, offrono ancora oggi una lettura stantia, che ignora non solo i mille e mille Parisi (stupefatti quando si ritrovano a percorrere sentieri aperti magari un millennio e più orsono), ma anche tutta la letteratura storica che riguarda la genesi e l’evoluzione della scienza.

La nascita dell’astronomia

C’è per esempio, in quel manuale, una paginetta in cui viene descritta la nascita dell’astronomia moderna.

I due autori scrivono: “Niccolò Copernico dimostrò che, al contrario, è la Terra, insieme agli altri pianeti, a ruotare intorno al Sole”; ciò avrebbe portato a cancellare “l’idea che l’uomo fosse al centro del creato … come si era creduto fino ad allora” E concludono: “I progressi dell’astronomia incontrarono tuttavia l’opposizione della Chiesa…”. Poche frasi, zeppe di incomprensioni, banalità ed errori sufficienti a rendere la storia dell’astronomia inaccessibile al povero studente.

Ma davvero Copernico “dimostrò” il sistema eliocentrico? Per nulla, bastano le biografie più note, tra cui quelle di William Shea (Copernico, una rivoluzione prudente, Le Scienze) e di Dava Sobel (Il segreto di Copernico, Rizzoli) a smentirlo! No, Copernico ipotizzò, ma non aveva affatto le prove! E lo sapeva bene.

E davvero la Chiesa ostacolò l’astronomia? Bisognerebbe ricordare a Barbero e Frugoni che i primi osservatori astronomici sono stati costruiti nelle cattedrali; che Nicola Oresme, come Nicolò Cusano, grandi precursori di Copernico, erano uomini di Chiesa; che lo stesso Copernico era un ecclesiastico, sebbene con gli ordini minori, valorizzato e consultato dalla Curia romana in più occasioni; che le prove del sistema copernicano sarebbero arrivate nel Settecento, ad opera di due sacerdoti, l’anglicano James Bradley e il cattolico Giovanni Battista Guglielmini!

Inoltre, “Il lungo racconto dell’origine” dell’astronoma Margherita Hack, come gli studi del grande astronomo Giovanni Schiaparelli, rivelerebbero ai due medievisti che fu proprio la visione biblica, tanto meditata dai medievali, a liberare l’Europa dall’idea pagana che il Sole e gli astri fossero divinità da interrogare tramite gli oroscopi e da consultare per prevedere il futuro, permettendo il passaggio dall’astrolatria-astrologia degli antichi all’astronomia dei medievali e dei rinascimentali!

Ma andiamo avanti: è vero, almeno, che il sistema eliocentrico spodestò l’uomo, togliendolo dal “centro del creato”? Anche qui siamo davanti ad un’altra fake news colossale. La Terra era al centro dell’Universo – non del “creato”, non possedendo loro l’idea di creazione – per i greci, cioè per il sistema aristotelico e tolemaico, e non, se non per eredità greca ricevuta, per gli uomini del Medioevo e del Rinascimento.

Per questo il sistema eliocentrico non significò, per nessuno dei suoi sostenitori, né per Copernico, né per Keplero, né per Galilei, né per Pascal, una diminutio dell’uomo: per costoro, al contrario, le scoperte scientifiche dimostravano la sua grandezza, da “posizionare” nell’anima, nell’intelligenza, nella capacità di indagare il creato, non in un luogo geografico! Galilei, nel Dialogo, è chiarissimo: per lui le scoperte astronomiche non abbassano l’uomo, ma innalzano la Terra al livello dei pianeti celesti, e mostrano «esser la mente umana opera di Dio, e delle più eccellenti».

Quanto a Copernico, lo storico della scienza Paolo Rossi ricorda: «Il copernicanesimo fu osteggiato anche perché assegnava all’uomo una dimora troppo elevata, trasportandolo in luoghi non dissimili da quelli dei cieli immutabili e immortali» (Paolo Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Laterza).

Infatti la visione dei greci e degli astrologi vedeva nella Terra, posta al centro dell’Universo, il più infimo dei pianeti, dominato e determinato dai corpi superiori, quelli celesti! Pietro D’Abano, nel XIII secolo, scriveva: “questo mondo inferiore (la Terra, ndr) è in necessaria continuità con i movimenti sovrastanti: così che tutta la sua potenza è governata dall’alto. Il mutamento delle cose terrestri in relazione a questo o quell’individuo deriva dal mutamento dei corpi celesti. Pertanto colui che intende investigare le cause delle cose dovrebbe innanzitutto contemplare i corpi celesti” ( Il Rinascimento italiano e l’Europa, Vol. V, le scienze, pag. 51, Fondazione Cassamarca, Vicenza 2008).

La già citata Dava Sobel, biografa di Copernico, aiuta a fare ulteriore chiarezza, ricordando che “gli astronomi suoi colleghi (legati al sistema aristotelico-tolemaico, ndr) avrebbero osservato che la Terra stava bene al centro di tutto non perché la dimora del genere umano meritasse un posto d’onore, ma al contrario, perché al centro finiva col cadere e giacere ogni cosa materiale e perché crollo, cambiamento e morte erano il destino degli abitanti della Terra. In breve la Terra era al centro perché era non il culmine ma il fondo del creato, e non si doveva osare mettere il Sole, che molti chiamavano il lume celeste, nel buco infernale posto al centro del cosmo”.

