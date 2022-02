È sempre questione di Amore

(Di don Tarcisio Tironi, Direttore M.A.C.S. (Museo di Arte e Cultura Sacra) di Romano di Lombardia, (Bg)

Ammiriamo negli affreschi realizzati in tre fasi da Simone Martini (1312 – 1318), le dieci scene con i passaggi principali della vita del Santo nato in Ungheria, cresciuto a Pavia con il padre tribuno della legione romana. Entrato nell’esercito dell’impero, Martino è inviato ad Amiens in Gallia dove, durante una ronda notturna, vive l’incontro che gli cambia la vita.

Nel ciclo, che si legge dal basso verso l’alto, la prima scena affrescata a sinistra è proprio quella di Martino che condivide il mantello con un mendicante. A seguire compaiono le altre tappe dell’esistenza rinnovata del Santo: apparizione di Cristo nel sogno di Martino; investitura a cavaliere; rinuncia alle armi; visita all’imperatore; un fanciullo risuscita per l’intercessione di Martino; Messa in cui angeli coprono le braccia del Santo senza il mantello donato al povero; sant’Ambrogio durante la messa sogna in concomitanza la morte di Martino; morte del Santo; funerali.

Il brano di Vangelo secondo Luca (6,27-38) ci consegna l’imperativo di Gesù -«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» – a conclusione del discorso che esemplifica la vita di chi vuol seguirlo: «Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro».