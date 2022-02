CURA DEL CORPO E ARTE

Dopo il Dr. Andrea Stramezzi, che ha riflettuto con noi sul Giuramento d’Ippocrate, un documento che sorge dall’antichità a ricordare al medico la sua sacra vocazione, e la giornalista Angela Camuso, che ha testimoniato la passione del giornalista fedele alla Verità nel dovere della cronaca e della parola costi quel che costi, il Prof. Filippetti, Mercoledì alle ore 19.00 a PAIDEIA Web, converserà con noi su: “Curare il corpo. Medici e bellezza”.

Partendo dal pellegrinaggio che lo vide al centro dell’attenzione di numerosi Medici di Base, o meglio, Medici di Famiglia riuniti in convegno sia a Ragusa, che in Sardegna e Calabria nei mesi scorsi si apre una nuova pagina: Cosa ha da dire l’arte ai medici?

Ma, per parlare della Bellezza come ispirazione e sostegno al medico, non basta esserne esperti conoscitori, ma occorre, come Filippetti, sapersi stupire e vedere in ciò che può essere ritenuta una grave disavventura, invece un’avventura, come in questo viaggio in cui gli capitò fin dall’inizio, di trovarsi nel bel mezzo del grave nubifragio che coinvolse la Sicilia alla fine dello scorso Ottobre, mentre atterrava sull’isola nella più completa confusione e timore della gente. Una disavventura divenuta anche tragedia per i morti che portò con sé, cinque, le loro famiglie e tante e tante persone.

Così ‘postava’ il Professore sulla sua pagina fb il 27 Ottobre 2021

Cosa fa sì che una persona, un prestigioso professionista, non solo ti regali sette ore del suo tempo, ma addirittura continui a ringraziarti per il fatto che tu accetti questo dono? Il convegno di Ragusa , con 5 relazioni, si è chiuso alle 14.30. Il direttore scientifico dott. Digiacomo alle 16 ci ha caricati in macchina per portarci a vedere la terrazza e la spiaggia del commissario Moltalbano, poi la caserma di Scicli, il duomo di Modica e infine Ibla di notte. E continuava a ringraziare me e Carluccio Bonesso, l’esperto di Neuroscienze ed emozioni. Poi Digiacomo ha deciso di fermarsi anche a cena con noi due e abbiamo continuato a parlare a cuore aperto. Ci siamo incontrati. E continuava a ringraziarci…Quando ci si incontra a questo livello di intensità umana non si vorrebbe più andare via.

(Siamo in attesa del link per il collegamento)

Mercoledì 9 Febbraio 2022

ore

19.00