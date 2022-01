Non nominare il nome di Dio invano (parlando di vaccini)

Queste brevi riflessioni sono a margine del dibattito tra Costanza Miriano, nota giornalista cattolica, certamente coraggiosa capace, e Renzo Puccetti, medico, bioeticista tra i più competenti, puntigliosi e capaci, non solo in Italia.

Tutto nasce da un post della Miriano che comincia così: “E’ passato oltre un anno da quando la Congregazione per la Dottrina della Fede ha affermato che vista l’emergenza si potevano usare vaccini sperimentati su embrioni vitali …”.

A questo post fortemente errato sotto tutti i punti di vista (nè Pfizer nè Moderna sono stati mai sperimentai su embrioni vitali, uccidendoli; vedi: http://www.libertaepersona.org/wordpress/2021/12/vaccini-e-cellule-fetali-da-aborto/ ) il dottor Puccetti ha risposto sulla sua pagina facebook con forza, ma anche con argomentazioni dal punto di vista bioetico e medico del tutto inoppugnabili (https://www.facebook.com/Renzo-Puccetti-Medico-1743949362498626 ).

Si dirà: ma la Miriano non è un medico, è normale sbagliare. La mia personale risposta è: fino ad un certo punto. Non è corretto scrivere di argomenti che non si conoscono, nè è giusto far pensare al 90% degli italiani (il numero, più o meno dei vaccinati), di essere in qualche modo corresponsabili della morte di vite umane; infine non è utile alla battaglia dei pro life l’esprimersi in modo così errato in questioni tanto gravi (pena la perdita della credibilità della battaglia per la vita, che va condotta nel rispetto della scienza medesima, come ben aveva chiaro il card. Ruini quando lanciò “Scienza &Vita”).

Ora è vero che il campo dei pro life è devastato da anni da ecclesiastici alla Galantino, Paglia … e da laici narcististi – come la coppia Adinolfi-Amato – che hanno tentato, dopo il successo del Family day, della marcia per la vita, delle Sentinelle …, di egemonizzarlo, ma è anche vero che la divisione sta raggiungendo il suo acme, proprio ora che si avvicinano due referendum importantissimi su eutanasia e cannabis.

Per evitare che il fonte pro vita arrivi a questi appuntamenti del tutto frantumato sarebbe allora opportuno: