“TEATRODACCAPPO” BAMBINI E FANTASIA Dall’esperienza di Max Fenaroli e Marcello Nicoli un invito alla scuola.

Da Romano di Lombardia (BG) viaggiando fino all’Isola che non c’è! “Teatrodaccapo” compie 25 anni di spettacoli con i bambini, ma anche per i giovanissimi e i giovani, nelle piazze e nelle scuole. Max e Marcello “in-segnano” attraverso il palco, la parola, il colore, i gesti, la narrazione …

attraverso gli insegnanti che accompagnano in sempre nuovi laboratori. Ma loro, i bambini, come viaggiano?

Ormai con un nutrito gruppo di collaboratori, Max e Marcello allestiscono spettacoli, organizzano laboratori teatrali scolastici, corsi di formazione per insegnanti … allo scopo di incontrare in verità le persone, guardandole negli occhi, anche quando i fari del palco abbagliano nel buio del teatro. Ma loro sentono l’umore dei bimbi.

La fiaba dei tre bauli

“La fiaba dei tre bauli” ha raggiunto ottocento repliche. Non tutti gli spettacoli conseguono un simile primato; ma sempre si tratta di ricominciare “teatrodaccapo”, essendo nuovi, perché nuovi sono i piccoli spettatori, i genitori che li accompagnano con simpatia; gli insegnanti, che godono a vedere i loro alunni più trasparenti e leggeri del solito. Ma anche Max e Marcello sono nuovi per il pubblico, per gli allestitori, e perché ogni giorno non è uguale, né monotono, ed hanno sentito nell’aria un nuovo infantile respiro.

Max e Marcello- Un sogno nel castello

C’era una volta … in un dimenticato palazzo, che sorgeva ai piedi di una dimenticata collina, solcata da un dimenticato torrente che segnava il confine tra dimenticate regioni…. in mezzo a polvere e ragnatele, anche loro dimenticate da chissà quanti anni, una dimenticata soffitta in cui si trovavano “tre bauli” abbandonati …”

Grande l’arte del narrare, così che la realtà si eclissa, superata dalla fantasia e la fantasia, in gara con la monotonia dei ‘doveri quotidiani’ lagnosamente subìti, per un’ora è regina e nessuno la spodesta!

Max in Geppetto

E poi, quando si inizia a fantasticare, cominciano i de-sideri … io vorrei fare, io vorrei essere … io vorrei viaggiare ….

Viaggiare … de-siderio di conoscere luoghi e persone, storie e culture per noi misteriose, in un passato e in un futuro. Noi adulti spesso ci informiamo sui luoghi e gli alberghi, i villaggi e le agenzie turistiche. Ma è sempre la fantasia che si accende, più o meno libera rispetto a quanto siamo condizionati dalle mete di tendenza, dalla pubblicità; più o meno liberi a seconda di quanto abbiamo già sognato leggendo e divagando tra leggende e memorie dei grandi viaggiatori, poeti e artisti. Ma loro, i bambini, come viaggiano?

Il viaggio

