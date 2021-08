IN ARRIVO L’APP “COVID HEALER” A SOSTEGNO DEI MEDICI CURANTI DI PAZIENTI COVID. In corso ricerche innovative. Ce ne parla il Prof. Andrea Stramezzi.

Ho conosciuto il Prof. Andrea Stramezzi attraverso video e interviste, specialmente grazie alla rete, e mi sono potuto rendere conto della serietà di quanto dice e soprattutto fa per la ricerca sulle terapie anti Covid.

Il Prof. Andrea Stramezzi illustra cosa si sta facendo e verso dove si può andare con la nuova App “COVID HEALER”

Il video innovativo per la cura domiciliare nel mondo

Mentre spesso si dibatte circa i possibili ‘vaccini’, il prof. Stramezzi, e con lui numerosi altri medici di diverse associazioni nel frattempo nate, si sta dedicando totalmente alla ricerca sulle terapie possibili e sulle cause che spesso portano ad esito infausto quei pazienti già gravemente compromessi.

Non solo ricerche sulle terapie precoci, ma anche su possibili cure in extremis, come ogni medico che ha giurato di riconoscere in ogni persona una vita sacra e intangibile, preziosa per l’umanità, e per Dio per chi crede. Vite da salvare e da far sentire comprese e amate.

Visitare e ascoltare, anche una carezza, se occorre.

Il primo imperativo per capire!

Mercoledì 12 Gennaio, alle ore 18.00, il Professore, nonostante i suoi numerosi e continui impegni, sarà mio ospite alla Rubrica on line PAIDEIA , che da queste pagine ho già presentato. Quando, all’inizio di Luglio, riuscii a rintracciare il Prof. Stramezzi, fu per me una scoperta entusiasmante. Grande cortesia e motivazione. Disponibilità per una battaglia di importanza assoluta. Tentare ogni cosa, anche rischiare l’intervista con me, che, per il Professore era ancora un perfetto sconosciuto, ma che poteva diventare un’ulteriore opportunità.

Conosceremo il Professore nella sua vocazione medica e ci aiuterà a comprendere e anche, per molti, a conoscere quel Giuramento di Ippocrate, che è alla base di ogni professione medica e di cura della persona umana. Premessa filosofica ed educativa, conforme la mia Rubrica PAIDEIA, per discutere anche di medicina, di cura, di sanità, di governo a servizio delle vite.

L’App “COVID HEALER”

Nel presente video, invece, il Prof. Stramezzi spiega cosa sta potendo fare e come sviluppa la sua ricerca. A breve sarà funzionante l’ App “COVID HEALER”, utilizzabile in ambito internazionale e a disposizione di ogni medico per meglio assistere i pazienti Covid; in ogni parte della terra! L’App guiderà nelle terapie oggi riscontrate sul campo come efficaci, sempre in via di miglioramento e a costi estremamente contenuti. Per questo conta anche su te.

Grazie!

7.08.2021 Omaggio al Prof. Giuseppe De Donno; 7.08.2021 Un insegnante scrive; 6.08.2021 Green pass, Bonus premiale!; 4.08.2021 Israele ha raggiunto “l’immunità di gregge”; 2.08.2021 Greenpass. Illegittimo chiederlo; 2.08.2021 Il “VACCINO” NON PUO’ SOSTITUIRE LE CURE DOMICIALIRI PRECOCI!; 28.07.2021 SEMPRE OSSESSIONATI. IL “NUOVO UMANESIMO” AVANZA!; 24.07.2021 Dalla Francia all’Italia manifestazioni contro il Green pass; 27.05.2021 Italia. Compromessa la libertà di espressione?; 28.03.2021 Gli attuali vaccini anti Covid 19-Sars2 possono essere obbligatori?; 7.03.2021 IL PRIMO MANUALE PER LA CURA DOMICILIARE ANTI COVID-19 ; 6.03.2021 SENTENZA DEL TAR BOCCIA PROTOCOLLO COVID DEL MINISTERO ▷ Parla il Dr. Andrea Stramezzi; 5.03.2021 Dopo la vittoria sul campo, prima vittoria legale. Il TAR del Lazio intima al Ministero della Salute e ad AIFA la revoca del “Protocollo Terapeutico” anti Covid 19 vigente.; 28.02.2021 Dal “mainstream” al “web”. Certezze e incognite nella cura delle infezioni da Covid 19 e nei vaccini “anti-SARS-CoV-2/COVID-19” ; 3.02.2021 Parlano i ‘Medici di famiglia’ e i pazienti curati a casa. Come vincono il Covid 19 ; 28.01.2021 Il “Drago rosso” conquista l’Occidente con vaccino, siringhe e mascherine / 24.01.2021 Quello che si sarebbe potuto fare, ma che non sempre fu fatto. La testimonianza di “Medici in prima linea”;/ 11.01.2021 Il Santo Padre chiede vicinanza per tutti e raccomanda di anteporre nel tempo della crisi il “Noi” all’Io. ; 10.01.2021 LICEITÀ DI ALCUNI VACCINI ANTI-COVID-19 E DEL LORO USO. Dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.; 10.01.2021 “Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere”!; 5.12.2020 NATALE IN SICUREZZA TRA REGOLE E INTRUSIONI!; 3.12.2020 Il Card. Bassetti scrive al Popolo di Dio la Lettera “L’Eucaristia al centro della vita dei cristiani” prima del ricovero nella struttura di Medicina d’urgenza Covid 1.; 1.12.2020 IL DOLORE NELLA FEDE