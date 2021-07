Benito Mussolini e l’anno Mille

Draghi e il nichilismo religioso: la sua non è laicità di Stefano Fontana. La lezioncina sulla laicità dello Stato che ci ha impartito Draghi è impropria. Il tema in discussione non è religioso, ma è politico, giuridico ed etico, ossia laico. Draghi deve essere stato preso da un abbaglio: siccome a protestare contro l’approvazione del disegno di legge Zan sono soprattutto i cattolici, allora bisogna rivendicare la laicità dello Stato. Ma gli interventi dei cattolici critici del disegno di legge sono svolti nel merito etico-giuridico-politico della legge e non con criteri religiosi o confessionali. Leggi il seguito…

Le 5 Stelle cadenti e il fallimento del pensiero liquido di Gaetano Quagliariello. A costo di correre il rischio di apparire ripetitivi, avevamo più volte sostenuto che le conseguenze della pandemia avrebbero stravolto anche la politica e la vita dei partiti. Se infatti cambia la realtà intorno a noi, al mutare delle domande devono adeguarsi anche le risposte. Leggi il seguito…

Eucarestia e aborto, il ritorno dei princìpi non negoziabili di Stefano Fontana. La decisione dei vescovi americani sull'ammissione alla Comunione ha importanti ripercussioni anche per la Dottrina sociale, perché rimette in campo la dottrina dei princìpi non negoziabili che questo pontificato aveva abbandonato e negato. Leggi il seguito…