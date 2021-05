Imposta patrimoniale e Dottrina sociale della Chiesa

di Renato Cristin

Se il patrimonio è reddito consolidato, e se il reddito è sistematicamente (e in linea di principio giustamente) soggetto a tassazione da parte dello Stato, una tassazione sul patrimonio è ingiusta perché si configura come un’imposta aggiuntiva a quanto già versato allo Stato come tassazione sul reddito. Ma al di là di questo aspetto fiscale, sui cui risvolti tecnico-giuridici si può effettivamente discutere, un’imposta patrimoniale appare – quanto meno in un paese come l’Italia – come una misura vessatoria o, per essere più precisi, ulteriormente vessatoria da parte di un fisco già particolarmente vampiresco, e come espressione di un intento ideologico che va rigettato senza esitazioni né discussioni.

La recondita, implicita e talvolta anche inconscia spinta a istituire questo tipo di tassazione si connette infatti con un intento redistributivo e un ideologico attacco alla proprietà privata, che pur non essendo oggi formalmente in discussione viene tuttavia aggredita in molti modi – dall’idea di una «economia di comunione» alle concezioni economiche social-comuniste più ortodosse, dal tentativo di superare la proprietà intellettuale a quello appunto di intaccare fiscalmente la proprietà nella forma del patrimonio.

Scalfire il principio della proprietà privata, che secondo papa Leone XIII è «un diritto naturale» ed «è sancita dalle leggi umane e divine», è la premessa della dissoluzione dell’intero impianto della società umana, perché, conclude Leone XIII, «naturale diritto dell’uomo è la privata proprietà dei beni, e l’esercitare questo diritto è, specialmente nella vita sociale, non pur lecito, ma assolutamente necessario».

Ora, se l’organizzazione sociale è un’esigenza imprescindibile di ogni Stato, e se il miglioramento delle condizioni generali di vita dev’essere un obiettivo di ogni Stato e di ogni società, bisogna trovare le migliori condizioni di possibilità per conseguire questi scopi. A questo problema la Dottrina sociale della Chiesa, contenuta nell’enciclica di papa Leone XIII, Rerum Novarum (1891), offre una risposta praticabile e fruttuosa, che si fonda su un principio di garanzia della libertà di iniziativa imprenditoriale e di tutela della proprietà privata in tutte le sue accezioni, il quale contrasta implicitamente ma direttamente con l’idea di una tassa patrimoniale. Questa Dottrina si fonda sulle tesi di Tommaso d’Aquino e in particolare in quella proposizione in cui egli afferma che non solo è lecito ma è anche necessario alla vita umana, che l’uomo abbia la proprietà dei beni, perché la proprietà privata stimola una maggiore cura dei beni da parte dei loro proprietari e favorisce una maggiore iniziativa individuale e una maggiore responsabilità personale.

Se l’obiettivo positivo della Dottrina sociale della Chiesa è la protezione della libertà e della proprietà, il suo bersaglio critico è – e non può essere diversamente – una concezione socialistica del mondo. Infatti, scrive ancora Leone XIII, «la soluzione socialista è nociva alla stessa società», perché «troppo chiaro appare quale confusione e scompiglio ne seguirebbe in tutti gli ordini della cittadinanza, e quale dura e odiosa schiavitù nei cittadini. Si aprirebbe la via agli asti, alle recriminazioni, alle discordie: le fonti stesse della ricchezza, inaridirebbero, tolto ogni stimolo all’ingegno e all’industria individuale: e la sognata uguaglianza non sarebbe di fatto che una condizione universale di abiezione e di miseria. Tutte queste ragioni danno diritto a concludere che la comunanza dei beni proposta dal socialismo va del tutto rigettata, perché nuoce a quei medesimi a cui si deve recar soccorso, offende i diritti naturali di ciascuno, altera gli uffici dello Stato e turba la pace comune. Resti fermo adunque, che nell’opera di migliorare le sorti delle classi operaie, deve porsi come fondamento inconcusso il diritto di proprietà privata».

Dalla Rerum Novarum è trascorso più di un secolo, e da quell’epoca si sono verificate molte trasformazioni sociali e politiche. Ma alcune strutture di fondo dell’ideologia collettivistica o, più precisamente, social-comunista sono rimaste invariate, nonostante i cambiamenti intercorsi nella sua teoria. Perciò restano valide l’argomentazione e la posizione di fondo di Leone XIII, il quale così affermava: «i socialisti, attizzando nei poveri l’odio ai ricchi, pretendono si debba abolire la proprietà, e far di tutti i particolari patrimoni un patrimonio comune, da amministrarsi per mezzo del municipio e dello Stato. Con questa trasformazione della proprietà da personale in collettiva, e con l’eguale distribuzione degli utili e degli agi tra i cittadini, credono che il male sia radicalmente riparato. Ma questa via, non che risolvere le contese, non fa che danneggiare gli stessi operai, ed è inoltre ingiusta per molti motivi, giacché manomette i diritti dei legittimi proprietari, altera le competenze degli uffici dello Stato, e scompiglia tutto l’ordine sociale».

Gli sviluppi di questa Dottrina, pur riservando una critica alla forma del capitalismo meramente finanziario e sottolineando quindi, come fa Giovanni Paolo II nell’enciclica Laborem Exercens (1981), «il principio della priorità del lavoro nei confronti del capitale», riconoscono che «in ogni sistema sociale il “lavoro” e il “capitale” sono le indispensabili componenti del processo di produzione», e non deflettono mai dall’attestazione della necessità della proprietà privata, perché ad essa è collegata la dignità della persona. Dal momento che, scrive il grande papa polacco, «il lavoro umano non riguarda soltanto l’economia, ma coinvolge anche, e soprattutto, i valori personali», è evidente che «il sistema economico stesso e il processo di produzione traggono vantaggio proprio quando questi valori personali sono pienamente rispettati». Questa è la ragione per cui va affermato il principio «della proprietà privata dei mezzi stessi di produzione», il quale a sua volta va connesso con «l’argomento personalistico»: se viene meno questa correlazione, «in tutto il processo economico sorgono necessariamente danni incalcolabili, e danni non solo economici, ma prima di tutto danni nell’uomo».

Una concezione economico-sociale collettivistica è la negazione non solo della proprietà individuale, ma anche della dignità personale. In una società socialista infatti, scrive Giovanni Paolo II nella Centesimus Annus (1991), «l’uomo, privo di qualcosa che possa “dir suo” e della possibilità di guadagnarsi da vivere con la sua iniziativa, viene a dipendere dalla macchina sociale e da coloro che la controllano: il che gli rende molto più difficile riconoscere la sua dignità di persona ed inceppa il cammino per la costituzione di un’autentica comunità umana».

La cornice di questa visione è sia religiosa sia economica in senso ampio, e legittima il sistema del mercato, come si può constatare nella risposta di Giovanni Paolo II alla domanda se il sistema capitalistico sia il giusto modello: «se con “capitalismo” si indica un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel settore dell’economia, la risposta è certamente positiva». Poste le condizioni, che per altro sono in buona parte già presenti nella concezione mercatistica in senso nobile, ne risulta un autorevolissimo incentivo alla libertà di impresa, un apprezzamento sincero a quel mondo dell’imprenditoria che spesso viene ingiustamente criticato ed erroneamente (o strumentalmente, a seconda dei casi) contrapposto alla dottrina cristiana. Invece, a spazzare il campo da tutti questi equivoci, come ha sottolineato Michael Novak, «la Centesimus Annus coglie l’interiorità del mondo dell’impresa, la passione che suscita, l’idealismo che lo muove, la sfida che costituisce», al punto che «in papa Giovanni Paolo II gli individui che nell’impresa ricoprono ruoli di responsabilità hanno finalmente trovato un capo religioso che percepisce con chiarezza le loro motivazioni e parla positivamente dello spirito che li anima».

Questa linea teologica, sociale ed economica è stata sviluppata, fra gli altri, da un antico collaboratore di papa Giovanni Paolo II e fondatore dell’«Osservatorio cardinale Van Thuan sulla Dottrina sociale della Chiesa», l’Arcivescovo Giampaolo Crepaldi, che nelle Lezioni di dottrina sociale della Chiesa (2018), ha sistematizzato la Dottrina sia secondo l’interpretazione sia secondo l’applicazione, spiegando che tutte le risorse (materiali, spirituali, naturali e intellettuali) devono essere valorizzate, e che «il modo per metterle a frutto è il lavoro, il quale legittima la proprietà privata», chiarendo così che la redistribuzione della ricchezza è una falsificazione ideologica dello spirito cristiano, perché «i beni non sono dati a tutti in fettine uguali, ma sono messi a disposizione di tutti perché tutti vi abbiano accesso con il proprio lavoro, accedendo così alla proprietà privata».

Ne consegue che il sistema proprietario in quanto sistema sia economico sia culturale si concilia perfettamente con il paradigma teologico ed etico del Cristianesimo, perché in tale sistema i talenti che Dio ha assegnato a ciascun uomo possono essere sviluppati individualmente, nel modo migliore, secondo le capacità e il senso di responsabilità di ciascuno. Perciò, aggiunge Crepaldi, «la diffusione della proprietà privata è il modo corretto con cui realizzare la destinazione universale dei beni», perché destinazione non significa ripartizione egualitaria, bensì crescita della ricchezza generale grazie all’iniziativa individuale. E a completamento del quadro, monsignor Crepaldi affronta il problema dello statalismo: la messa a frutto dei talenti non dev’essere inquinata da interventi statali, e quindi «la soluzione non sta nel concentramento nello Stato e nella sua distribuzione, ma nel favorire la partecipazione, tramite il lavoro, alla produzione della piccola proprietà privata». Solo così si può conseguire il bene comune e arricchire non solo materialmente ma pure spiritualmente la società, la nazione.

Ritornando all’idea di una tassazione sul patrimonio, vediamo che in alcune forme accettabili e compatibili con il sistema economico complessivo essa è applicata anche in paesi liberaldemocratici, ma nel contesto italiano appare oggi riconducibile più a una concezione della società che sembrava finita con il fallimento dei sistemi economici socialisti, che a una serena politica fiscale di tipo liberale. La tassa patrimoniale può essere brutalmente efficace sul breve periodo per rastrellare denaro privato e farlo confluire nella casse dello Stato, ma è dannosa per l’imprenditoria, discutibile dal punto di vista dell’etica pubblica e inutile da quello del benessere delle classi meno abbienti, perché contribuisce a un impoverimento generale.

Il problema connesso con la visione della «patrimoniale», soprattutto nel contesto italiano, è quello della redistribuzione, che al di là delle già pesanti aporie sul piano della scienza economica risponde a un principio di non-equità, oltre che a una prospettiva pauperistica. L’unica ripartizione accettabile deve avvenire sotto forma di servizi usufruibili da tutti i cittadini in egual misura, e non invece come sottrazione e, perciò, come applicazione di una disuguaglianza. In questo senso, la redistribuzione si oppone alla produzione, perché limita sia la capitalizzazione sia l’accumulazione (concetto aborrito dal marxismo) e quindi, pregiudicando lo sviluppo, penalizza alcuni a favore di altri, oltretutto senza tener conto che quel favore produce un vantaggio meramente temporaneo e perciò illusorio, perché quando si danneggia il sistema produttivo si finisce per danneggiare la società nel suo insieme.

A una «economia di comunità», dietro alla cui forma linguistica solidaristica e perciò non negativa si cela tuttavia un’intenzione redistributiva e un’incongruenza dal punto di vista della scienza economica stessa, va contrapposta una economia di libertà, un’economia di libera produzione e libero mercato, in cui l’individuo non sia concepito isolatamente ma come parte di un contesto che gli riservi, al tempo stesso, quella piena libertà che altre visioni dell’economia e della società vorrebbero negargli.

Fonte: AA.VV., La patrimoniale ai tempi del covid, Libero Quotidiano-Assoedilizia, 2021

Fonte: Osservatorio Internazionale Card. Van Thuân