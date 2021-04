SEI “VACCINATO” E CONTAGIOSO. L’ISS suggerisce le stesse norme a “vaccinati” e no. Eppure, si introduce l’obbligo di “vaccinazione” a sanitari e farmacisti con relative sanzioni.

Che ad oggi, oltre a non sapere molte altre cose sugli esiti dei cosiddetti “vaccini”, -che non sono vaccini, ma sieri derivati da materiale biologico-, era cosa ben nota, più volte detta dalle televisioni e anche portata a conoscenza del cittadino dallo stesso Istituto Superiore di Sanità. Ma fiduciosi nella logica e nel buon senso, non avremmo immaginato che si volesse veramente

giungere a tanto! Procediamo per gradi. Anziché riferire, riporto dal sito dell’ISS.

E per chiarezza:

Domanda: “Una persona vaccinata, al di fuori dell’ambiente di lavoro, deve continuare a rispettare le misure di prevenzione per la trasmissione del virus (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani)?” Risposta del 16 Marzo 2021 – Una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani, poiché, come sopra riportato, non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell’acquisizione dell’infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone. Questo ancor più alla luce dell’attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa e la circolazione di nuove varianti virali, che appaiono più diffusive rispetto al virus circolante nella prima fase della pandemia e per le quali la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella esercitata rispetto al ceppo virale originario. ISS Faq del 16 Marzo 2021

Non si sa se il siero, indifferentemente dalla ditta che lo produca, dalla formula quindi, renda immuni e dunque effettivamente possa proteggere coloro che incontrano i “vaccinati”. Si parla di “immunità di gregge” (espressione pessima, si dicesse almeno “immunità di pruppo”). Ma, nel caso del virus mutevole, è una illusione, come avviene ogni anno per i coronavirus ai quali si risponde con l’ennesimo spesso inefficace vaccino.

Ciononostante, il Governo, nel nuovo DPCM, che andrà in vigore il 7 Aprile, stabilisce:

“Medici, infermieri, farmacisti: sono le categorie di lavoratori del settore sanitario che saranno obbligate a vaccinarsi. Lo prevede il decreto approvato dal consiglio dei ministri in vigore dal 7 aprile che fissa come data di scadenza per l’inoculazione il 31 dicembre 2021“. (Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera dell’1 Aprile 2021 QUI)

La battaglia dell’Avvocato Roberto De Petro

Già il 28 Marzo, l’Avvocato Roberto De Petro, in modo analitico, spiegava perché una simile norma, se mai fosse stata introdotta, sarebbe stata anticostituzionale. Parole profetiche … dopo pochi giorni ecco il Decreto.

Avvocato Dott. Roberto De Petro

QUI

Tutte le grandi televisioni, da oltre un anno sono all’offensiva contro chiunque osi esprimere pareri diversi sui modi possibili di prevenire e curare il virus, che tanto ha tenuto angosciati e preoccupati. Ma che una Televisione di Stato preferisse evitare le questioni impedendo la parola anche a propri ospiti non era previsto. E’ il caso del Dr. Mariano Amici, ripreso già il giorno dopo da Radio Radio.

Se non potessimo ascoltare con le nostre orecchie, non potremmo crederlo, anche per la stima grande che nutriamo verso uno dei migliori, se non addirittura il migliore giornalista del Servizio Televisivo di Stato.

Lascio con rispetto e a ciascuno il proprio libero parere.

