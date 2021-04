Il cielo è annuvolato. Un’intervista alla maestra Irene Carminati e ad Alberto Bogni, Capo Alpini di Arcene

Il filosofo è un “insetto molesto”. Sul pathos del dialogo di Silvio Brachetta. È fuorviante pensare al dialogo socratico soltanto come èlenchos, come pura argomentazione, che genera molta noia e poco interesse. Se il dialogo socratico fosse stato solo un esercizio noioso di logica, una semplice catena di seduzioni o un modo come un altro di tenere allenata la mente, sarebbe caduto ben presto nel dimenticatoio. Non è stato e non è questo. La filosofia è immensa per la sua somiglianza al tafano di Socrate, alla vespa, alla mosca fastidiosa, alla zanzara che tormenta e punge Leggi il seguito…

Perché i lavoratori devono guardare a san Giuseppe di Ermes Dovico. Diversamente dalle ideologie (marxismo in primis) che hanno strumentalizzato i lavoratori, il magistero della Chiesa insegna che il lavoro va fatto secondo la volontà di Dio. Cristianamente inteso, esso rende l’uomo partecipe all’opera del Creatore e al disegno di salvezza. Perciò Pio XII indicò a modello san Giuseppe. Leggi il seguito…

Politicamente corretto o nuova barbarie della riflessione? di Gabriele Civello. Se ciò che conta non sono più gli enti reali, nella loro sostanzialità, bensì le parole dell’uomo, quasi “parole in libertà”, è inevitabile che l’attenzione si rivolga in misura pressoché esclusiva ai modi di manifestazione del pensiero, piuttosto che agli oggetti reali del pensare: da ciò nasce l’attenzione quasi maniacale verso i toni e gli strumenti di trasmissione delle idee, prima ancora che verso i contenuti delle idee medesime; e la verità del pensiero non si misura più nella corrispondenza o difformità dello stesso rispetto alla realtà, quanto nel grado di approvazione o disapprovazione sociale di una determinata linea ideologica. Dal prossimo numero di L-Jus anticipiamo questo saggio del prof. Gabriele Civello, docente di diritto penale e avvocato a Padova. Leggi il seguito…