Vittoria sulle Messe: grazie al rifiuto del “male minore” di Luca Volonté. In Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera e Regno Unito laddove i Vescovi ed i fedeli hanno combattuto per il rispetto della libertà di culto e la libertà della Messa, i governi sono stati costretti al rispetto. Forse un miracolo del Cielo, certamente la moltiplicazione di Santi Rosari e Novene che in tutto il mondo si stanno moltiplicando, hanno commosso la Vergine Maria. In Italia? La logica del "male minore" dei Vescovi italiani ha penalizzato i fedeli, la libertà di culto, le tradizioni cristiane e le popolari celebrazioni natalizie. Leggi il seguito…

Natale, basta con la pandemia emotiva di Giovanni Toti. Trovo surreale l’idea di un nuovo lockdown per Natale, preannunciato dal Governo quasi con piacere penitenziale. Come se si dovessero punire gli italiani che hanno voglia di acquistare qualche dono per rendere meno amare queste feste. Trovo assurda la pretesa di dividere il Paese tra chi combatte il virus e chi guarda all’economia in crisi: come se consentire ai negozi, ai ristoranti, ai bar e a tante altre aziende di sopravvivere, dove il contagio lo consente, fosse un peccato. Leggi il seguito…

Il virus cinese, le nuove ombre su Pechino e quei danni di guerra che l’Occidente non chiederà di Claudia Passa. Comunque la si pensi – che si viva in uno stato psicologico di terrore da contagio, che ci si angosci di più per le ricadute socio-economiche della pandemia, che si sia preoccupati un po’ per l’una e un po’ per l’altra cosa – un fatto è certo: il virus cinese ci ha fatto un danno le cui conseguenze saranno più gravi di quelle di una guerra. Eppure, tanto nel dibattito interno nostrano quanto nelle dinamiche geopolitiche internazionali, la “questione Cina” sembra oggetto di una gigantesca, clamorosa rimozione collettiva. Leggi il seguito…