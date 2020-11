È uscito il XII rapporto dell’Oss. Van Thuân sui gravi rischi dell’ecologismo globalista

Mc Carrick, la rete Democrat e quell’amicizia con Biden di Nico Spuntoni. Dalle 400 pagine del report sull'ex cardinale Mc Carrick emerge la fitta rete di complicità e di rapporti per accreditarsi ancora con la Santa Sede come interlocutore affidabile per i Democrat. E l'elezione di Obama alla Casa Bianca gli offrì il destro giusto. Sempre dalla parte dei politici abortisti, considerava Biden un «mio amico». E nei rapporti Cuba-Usa, agiva per conto dell'amministrazione Obama. Leggi il seguito…

L’odio prevale perché sono saltati gli arbitri e i mediatori di Marcello Veneziani. Altro che gentilezza, altro che mitezza, egregi Bergoglio e Carofiglio, Monsignor Ravasi e monsignor Veltroni. Qui c’è un clima di odio e di disprezzo dei più acidi e velenosi. E non riguarda solo, come pensano i suddetti, una parte in campo o, come dice Ravasi, “i virulenti attacchi al governo”. L’odio attraversa almeno ambo i versanti, è bilaterale. Perfino le elezioni americane hanno acuito nel nostro paese un fossato di veleni tra chi preferiva Trump e chi Biden; si affrontavano due mondi inconciliabili in una battaglia di civiltà in cui ognuno pensava che l’altro fosse dalla parte della barbarie. Non bastavano per noi gli odii interni, le faide locali, il rancore tra sinistre e destre, globalisti e sovranisti, oligarchi e populisti, minimalisti e massimalisti del virus. La fenditura che attraversa la società e i social è verticale e di mezzo c’è una voragine. Leggi il seguito…

Intanto Trump blocca gli investimenti militari in Cina Mentre la battaglia interna per le presidenziali infuria, non si arresta il braccio di ferro ingaggiato a tutti i livelli da Donald Trump contro la Cina. La nuova mossa, resa nota dalla Casa Bianca, è un ordine esecutivo che vieta agli americani di investire in società cinesi legate alle attività militari di Pechino. Leggi il seguito…