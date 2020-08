L’infettivologia contro i virus ha sempre raccomandato l’aria aperta. Cosa è cambiato questa volta?

Il bene comune anche in povertà Dottrina sociale di Stefano Fontana. Uno dei concetti fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa è quello di bene comune. Esso è però anche il più frainteso. Di solito lo si fa coincidere con il benessere economico e dei servizi. La socialdemocrazia ha cercato di unire i due termini – benessere economico e servizi – e ha dato vita allo Stato sociale o anche detto “del benessere”. Il benessere è quindi solitamente inteso in senso economico e poi anche nel senso di un sistema burocratico che soddisfa i bisogni e i desideri dei cittadini. La sintesi dei due elementi sarebbe la “società opulenta” di oggi, un grande sistema assicurativo pagato con le tasse di tutti. Leggi il seguito…

Leader dell'opposizione sotto processo e stato d'emergenza: un binomio che allontana l'Italia dalle democrazie occidentali di Daniele Meloni. Dalla caccia alle streghe lombarda passando per i processi a Salvini, la magistratura che vuole decidere chi può governare e chi no, e la sinistra che ancora una volta ricorre all'uso politico della giustizia per eliminare gli avversari Con il voto di ieri, che autorizza il processo a Matteo Salvini per la vicenda Open Arms, il Senato è riuscito a scrivere l'ennesima pagina nera nel rapporto tra politica e giustizia. In un sol colpo il Parlamento ha chinato la testa di fronte al protagonismo dei giudici, ha mandato in pasto al circo mediatico-giudiziario il leader del primo partito italiano, e ha dato nuove munizioni per la "Bella Estate" della Procure che questa settimana hanno riservato tutte le loro premure ai leader dell'opposizione.

Potere sovrano e leggi irrazionali Dottrina sociale di Stefano Fontana. Noi tutti ci accorgiamo che molte leggi sono non solo ingiuste ma anche irrazionali in quanto richiedono ai cittadini adempimenti assurdi. Molte disposizioni durante l'epidemia da covid-19 erano proprio così: in una chiesa ci potevano stare – nel rispetto delle distanze – 70 persone, ma se si trattava di un funerale non dovevano essere più di 16. Questo è un esempio di assurdità "veniali". Poi ci sono anche quelle "mortali", come le leggi contro natura sull'aborto, sul divorzio, sul diritto di famiglia e così via. Anche la legge Zan, se approvata, comporterebbe adempimenti assurdi.