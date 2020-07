SCIENZA O LEGGI, PENSIERO O POLITICA, RELIGIONE, DIRITTI E DOVERI della persona nella società esigono libertà di pensiero e di espressione nel rispetto della Verità.

Gli Usa lanciano la sfida alla dittatura dei nuovi diritti di Luca Volonté. Il segretario di Stato Usa Pompeo presenta la bozza del Rapporto della Commissione per i Diritti inalienabili: riaffermato il diritto alla vita e alla libertà dati dal Creatore, i nuovi diritti sono espressione di lobby. Proteste delle multinazionali dell'aborto e dei centri di potere Lgbt. Leggi il seguito…

Il numero 73 dell’Evangelium vitae: maneggiare con cura Dottrina sociale di Stefano Fontana. Prendo ancora spunto dal libro di Tommaso Scandroglio “Legge ingiusta e male minore” (Phronesis Editore) perché in esso viene spiegato molto bene il senso corretto del famoso paragrafo 73 dell’enciclica di Giovanni Paolo II Evangelium vitae (1995). Come è arcinoto, questo paragrafo è stato saccheggiato e strumentalizzato senza ritegno. È stato adoperato e citato per giustificare il sostegno e il voto a leggi assolutamente ingiuste. La politica del “male minore”, illogica e moralmente insostenibile, è stata spesso fondata nientemeno che sull’insegnamento del magistero espresso in questo paragrafo, il quale invece dice tutto il contrario. Leggi il seguito…

Il Vangelo non ammette neutralità di Roberto Marchesini. Dialogare? Costruire ponti? Non è possibile perché, come dice il Vangelo, o si è con Cristo, anche inconsapevolemente, o si è contro di Lui. San Giovanni Bosco disse: «L’unica vera lotta nella storia è quella pro o contro la Chiesa». Mentre il papa santo chiarì: «Ci troviamo di fronte ad uno scontro immane e drammatico tra il male e il bene... non solo “di fronte”, ma necessariamente “in mezzo”... tutti siamo coinvolti... con l'ineludibile responsabilità di scegliere». Leggi il seguito…