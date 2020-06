Scontato, elitario, progressista: che flop il piano Colao di Stefano Fontana. Come si fa a digerire un piano così ideologicamente allineato, prevedibilmente rispettoso della cultura elitaria e sofisticata dei quattordici supereroi che lo hanno prodotto? Le linee del progetto di Colao sono quelle della solita intellighenzia progressista, appiattita sui “valori” della sostenibilità ecologica, del genderismo, del controllo, del mito della lotta all’evasione, dell’organizzazione della vita delle famiglie, della retorica della violenza sulle donne, dell’istruzione centralizzata, dello Stato mamma che non rifiuta un bonus a nessuno. Una composta, canonica, protocollare e ovvia ripetizione dello scontato copione delle sofisticate élites del paese legale. Leggi il seguito…

Una sinistra inginocchiata alla propria ideologia di Claudia Passa. Se non fosse solitamente allergica a chiunque si genufletta davanti a Dio (salvo che si chiami Allah), se non fosse tetragona a qualsiasi legge di natura, questo bisogno della sinistra radical di inventarsi ciclicamente un feticcio farebbe quasi tenerezza. Rivelerebbe un bisogno di altro da sé, un anelito a una qualche forma di trascendenza. E invece no. La scena dei parlamentari del Pd, la solita Laura Boldrini in testa, inginocchiati nell’aula di Montecitorio per scimmiottare i colleghi dem americani, fa letteralmente pena. Leggi il seguito…

Il mondo è meno globalizzato: tutti i governi ne parlano, in Italia si tace di Giulio Sapelli. In tutto il mondo le aziende si stanno riattrezzando per produrre localmente i componenti che negli ultimi dieci anni avevano allocato in Cina. Le delocalizzazioni, decise una decina di anni fa in base ai costi dalle imprese USA, per esempio, oggi non sono più convenienti. Gli Stati Uniti hanno toccato il picco mondiale di questi interventi di reshoring con 1.000 operazioni di “ritorno a casa” dal 2004 a oggi, creando 750 mila nuovi posti di lavoro complessive iniziando a ricreare- dopo anni e anni di degrado manutentivo- infrastrutture efficienti, così elevando il livello di produttività totale, unitamente a investimenti in ricerca e sviluppo e miglioramento della qualità del cosiddetto capitale umano. Solo l’Italia è muta e inerme: annuncia e non agisce. Leggi il seguito…