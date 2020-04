“Un tavolo di lavoro sul dopo-coronavirus”: puntata dell’Osservatorio a Radio Maria

Ma con Conte l’unità non è possibile

di Marco Gervasoni. Chiusa perché fallita la breve parentesi della tentata «unità nazionale» voluta dal Quirinale, a cui le opposizioni avevano in buona fede aderito, guardiamo al bilancio: probabile firma del Mes, ripresa alla grande degli sbarchi e richieste di sanatoria per tutti gli immigrati, tentativi di golpe del governo centrale sulla sanità delle regioni amministrate dal centro destra. Un grande risultato. Per il governo Conte. Purtroppo quanti di noi avevano guardato con scetticismo e diffidenza alla union sacrée in salsa italiana non sono stati smentiti. Per evitare perciò di ricadere in analoghe trappole nel futuro immediato, dobbiamo capire bene quali siano i fattori che rendono difficile in Italia incamminarsi sul sentiero di collaborazione tra governo e opposizione. Leggi il seguito…